Как сообщает пресс-служба музея, экспозиция объединила произведения из коллекции Русского музея и ведущих музеев России, в собрании которых хранятся произведения, посвященные Петру I и его эпохе.

Основу виртуальной экспозиции составили произведения, которые демонстрировались в Русском музее на временных выставке "Петр Первый. Время и окружение" в 2016 году (произведения, созданные в XVIII веке, в том числе при жизни Петра) и выставке, недавно завершившей свою работу в Михайловском замке "И мореплаватель, и плотник. Петр Великий в русской художественной культуре", где можно было увидеть творения мастеров более поздних эпох.

На виртуальной выставке выделены тематические разделы, в которых собраны портреты как самого императора и членов его семьи, так и современников, и соратников Петра I. Среди наиболее известных авторов — первые русские портретисты, прошедшие обучение в Европе, Иван Никитин и Андрей Матвеев, а также иностранные художники, работавшие в России по приглашению Петра — Иоганн Таннауэр и Луи Каравак.

Есть среди представленных и портреты русского царя, созданные во время поездок в Западную Европу, в том числе знаменитый портрет кисти Натье, а также портреты на эмали основоположника миниатюрного портрета в России Григория Мусикийского, многочисленные портреты Петра, выполненные западноевропейскими и российскими граверами, начиная с конца XVII века.

В разделе "Соратники и сподвижники" можно увидеть редкие прижизненные изображения Александра Меншикова, Бориса Шереметева, Якова Брюса, Петра Толстого, Корнелия Крюйса и многих других видных деятелей петровской эпохи.

В разделе "События эпохи" собраны батальные картины и гравюры, посвященные Северной войне и важным событиям в жизни Петра I, в том числе гравюры Питера Пикарта, Адриана Шхонебека и Алексея Зубова, изображающие новую столицу Петербург и победы молодого русского флота.

"Среди произведений XIX — начала XX века, посвященных Петру Великому и его деяниям, можно увидеть как масштабные полотна Ивана Айвазовского, Алексея Венецианова, Александра Коцебу, Николая Ге, так и рисунки Ильи Репина, Василия Сурикова, Валентина Серова, Александра Бенуа, своими выразительными образами ПетраI вошедшие в историю отечественного искусства", — говорится в сообщении.

В виртуальной экспозиции представлены также четырнадцать картин Михаила Бочарова, Николая Каразина и Фердинанда Гелицана на темы из жизни Петра I, которые были написаны по случаю празднования 200-летнего юбилея Императора Петра Великого" в 1872 году и которые участвовали летом 2022 года в проекте "30 картин из жизни Петра Великого" на Марсовом поле в Петербурге.

В рамках виртуальной выставки можно увидеть и мультимедийные фильмы, подготовленные об этих картинах к данному проекту. Образ первого русского императора дополняют мемориальные предметы из Летнего дворца и Домика Петра I, входящих в комплекс Русского музея, скульптурные произведения Бартоломео Растрелли, Мари Анн Колло, Марка Антокольского, Леопольда Бернштама и других авторов, а также около 60 медалей, создание которых в России началось в петровское время.

В виртуальную экспозицию вошло более 450 произведений живописи, графики, скульптуры, нумизматики, декоративно-прикладного и народного искусства конца XVII — первой половины XX века. Произведения сопровождают аннотации и краткие биографии художников, подготовленные сотрудниками научной части Русского музея и музеев-партнеров. Часть материалов выставки доступна не только на русском, но и на английском языке.