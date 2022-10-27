"В четверг на мостовом сооружении через реку Зея произошло разрушение деформационного шва. На данный момент регулирование движения осуществляется по одной полосе и регулируется сотрудниками ДПС. Проезд как в город, так и из города затруднен", — говорится в сообщении.

Рассматривается вопрос об установке временных технических средств организации дорожного движения, о введении светофорного регулирования. Подрядная организация приступила к устранению дефекта мостового сооружения.

Благовещенск имеет единственный подъезд от федеральной автомобильной дороги "Амур" и единственный выход на левый берег Зеи — через автодорожный мост, построенный более сорока лет назад. Нагрузка на действующий мост, по оценкам специалистов, превышена в три-четыре раза. Нынешнее сооружение не выводилось в капитальный ремонт с момента постройки.

В мае 2020 года президент России Владимир Путин поручил правительству выделить федеральные средства на строительство моста в Благовещенске раньше плана, уже в 2020 году.

Контракт на 18,9 млрд рублей был заключен с АО "УСК Мост" (переименована в БТС-Мост). Подрядчик планирует сдать мост в 2023 году. В августе текущего года строители состыковали две части объекта. Новый мост через Зею возводят в километре от существующего.