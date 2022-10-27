На средства федерального бюджета приобрели экспозиционно-выставочное, мультимедийное и компьютерное оборудование, оргтехнику и акустическую систему для проведения экскурсий — радиогид, отмечается в сообщении.

Благодаря участию в нацпроекте, сотрудникам музея удалось создать новую экспозицию в историческом отделе музея "Уездный город Бийск конца XIX — начала XX века". В новых витринах и стеллажах представлено несколько десятков экспонатов. В экспозиционном зале "Древняя история Алтая" и в Музее Чуйского тракта появились сенсорные киоски и интерактивные панели. "Это позволило увеличить объем демонстрации фондового материала для посетителей, а также сделать музейные мероприятия более информативными, яркими, современными", — сказано в сообщении.

Приобретение акустической системы для проведения экскурсий — радиогида — повысило качество проводимых экскурсий, особенно уличных. Техника позволяет охватить больший спектр посетителей: радиогид предназначен для проведения экскурсий для слабослышащих людей, а также для больших групп, которые свободно перемещаются по музею, при этом слышат экскурсовода из любого зала.