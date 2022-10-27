Начальная (максимальная) цена контракта составляет 171,1 млн рублей. Прием заявок на участие в торгах завершится 2 ноября, аукцион назначен на 7 ноября.

Согласно условиям контракта, подрядчику предстоит выполнить ремонт до 28 ноября 2023 года.

Гарантийный срок на выполненные работы составляет 8 лет.

Источник финансирования — бюджет города Бийска и краевой бюджет.

Коммунальный мост через реку Бия длиной 518 м, соединяющий правобережную и левобережную части города, был официально открыт в 1965 году. Коммунальный мост состоит из семи пролетов. По мосту проходит Чуйский тракт.