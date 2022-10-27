"Здание на Ботанической улице хорошо известно жителям района Марфино, за долгую историю в нем располагались и приют для сирот, и секретная лаборатория в годы Великой Отечественной войны, и Научно-исследовательский институт автоматики. После того, как здесь открылся Музей криптографии, было принято решение провести комплексную реконструкцию здания. На данный момент все работы завершены, по результатам комплексной проверки застройщик получил заключение о соответствии объекта проектной документации", — рассказал глава ведомства Игорь Войстратенко.

Уточняется, что строители заменили деревянные балки в перекрытиях на плиты из монолитного железобетона. Также они отремонтировали и усилили стены и простенки. Разрушенные участки фундамента специалисты восстановили, при этом реставраторы воссоздали историческую кирпичную кладку фасадов.

"Инспекторы провели серию выездных проверок на объекте, к ним привлекались специалисты подведомственного Центра экспертиз. Эксперты выполнили комплекс лабораторно-инструментальных исследований по качеству работ и стройматериалов", — заключил Войстратенко.

Общая площадь здания составляет 5,8 тыс. кв. м. В музее оборудованы залы постоянной экспозиции, которая состоит из интерактивных и кинетических инсталляций, обучающих игровых экспонатов. Для посетителей доступна уникальная историческая коллекция шифровальной техники, средств передачи информации и архивных документов.

Также здесь предусмотрены помещения для фондохранилища, аудитории, рабочие кабинеты сотрудников и сувенирный магазин.