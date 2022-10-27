Новое расписание стартует 30 октября и продлится по 25 марта 2023 года. Также запланированы полеты по 58 внутренним направлениям.

Рейсы будут выполнять 25 авиаперевозчиков, в том числе пять иностранных — Air Serbia (Сербия), FlyOne, Fly Arna (оба — Армения), "Белавиа" (Белоруссия), Uzbekistan Airways (Узбекистан).

Существенно будет увеличен объем перевозок на направлении Сочи — Ереван. Количество рейсов, выполняемых авиакомпаниями, увеличится до 48 в неделю, это почти в семь раз больше, чем годом ранее, отмечается в сообщении.

Впервые в истории сочинского аэропорта в осенне-зимнем сезоне будут выполняться полеты на египетские курорты. Авиакомпания "Россия" будет выполнять ежедневные рейсы в Каир, Хургаду и Шарм-эль-Шейх, "Азимут" будет летать два раза в неделю в Хургаду и шесть раз Шарм-эль-Шейх, RedWings запланировала полеты в Хургаду (4 рейса в неделю), Шарм-эль-Шейх (3 раза в неделю).

Air Serbia продолжит выполнять полеты по маршруту Белград — Сочи с частотой до трех рейсов в неделю, государственная авиакомпания Узбекистана — Uzbekistan Airways будет выполнять полеты в Сочи из Ташкента (шесть рейсов в неделю) и Намангана (два раза в неделю). Также в расписании перевозчиков запланированы рейсы в Дубай (ОАЭ). Авиакомпания "Россия" планирует летать по этому маршруту ежедневно, а "Азимут" — три раза в неделю.

Группа "Аэрофлот" в осенне-зимнем сезоне сохранит международные и региональные программы полетов из Сочи: будут выполняться ежедневные полеты в Анталью и Стамбул, Баку, Ереван, Дубай, Каир, Хургаду, Шарм-эль-Шейх.

Базовый перевозчик аэропорта Сочи — авиакомпания Nordwind в зимнем сезоне продолжит выполнение полетной программы по региональным направлениям. Запланированы рейсы по 25 направлениям, в том числе: Нижнекамск, Курган, Кемерово, Новокузнецк, Новосибирск, Пермь, Чебоксары, Саранск.

Расширят программу полетов в зимнем сезоне "Уральские авиалинии". В расписании перевозчика запланированы рейсы в Санкт-Петербург, Екатеринбург, Самару, Челябинск, Казань, Уфу, Барнаул; по международным направлениям: Душанбе и Худжанд (оба — Таджикистан), а также в Ош и Бишкек (оба — Киргизия).

Авиакомпания Utair продолжит выполнять полеты во Владикавказ, Нальчик, Грозный, Назрань, Сургут, Тюмень и Уфу. Также в зимнем сезоне в расписании перевозчика сохраняются рейсы по маршруту Сочи-Ереван — по два рейса в неделю в ноябре, а с декабря частота полетов вырастет до двух рейсов в день.

В сообщении отмечается, что помимо утвержденных рейсов, ведется активная работа по привлечению новых перевозчиков и открытию новых направлений. В настоящее время ведутся переговоры с авиакомпаниями из стран СНГ и Ближнего Востока, Азии (Таиланд, Вьетнам) по открытию полетов в Сочи.

Аэропорт Сочи в настоящее время является единственной работающей в регионе воздушной гаванью, а также южным мультимодальным транспортным хабом для жителей Краснодарского края и гостей региона. В России продолжают действовать ограничения на полеты в аэропорты центральной части и юга РФ, введенные с началом военной операции на Украине. Закрытыми остаются аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Аэропорт Сочи — пятый в стране по количеству обслуживаемых пассажиров, вместе с аэропортами Краснодара и Анапы входит в группу "Аэродинамика". По итогам прошлого года пассажиропоток аэропорта превысил 11,1 млн пассажиров, став рекордным за всю историю его работы.