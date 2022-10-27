Кроме того, в рамках зимнего расписания запланированы рейсы в 18 городов России. В частности, авиакомпания "ЮВТ Аэро" в зимнем расписании будет выполнять рейсы в Астрахань и Казань, "Азимут" — в Волгоград, Саратов и Минеральные Воды (транзитные рейсы через Волгоград и Саратов), Red Wings — в Екатеринбург, Самару, Челябинск.
Авиакомпания "Икар" (совместно с авиакомпанией Nordwind) в рамках регулярной программы в зимнем сезоне будут летать по восьми направлениям: в Калининград, Махачкалу, Минеральные Воды, Мурманск, Оренбург, Пермь, Сочи, Уфу.
Сообщается также, что в рамках зимнего расписания из нижегородского аэропорта будут осуществляться полеты в Москву — до 8 рейсов в день, в Санкт-Петербург — до двух рейсов в сутки.
Аэропорт переходит на зимнее расписание в ночь с 29 на 30 октября.