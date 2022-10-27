Согласно данным исследования, опубликованным в четверг на портале, среди сограждан в возрасте до 34 лет поступить таким образом намерены 15% респондентов.

Результаты опроса показывают, женщин, желающих в этом году продлить свой отдых за счет присоединения к праздничным выходным отпуска или отгулов, оказалось почти вдвое больше, чем мужчин — 15% и 8% респондентов соответственно.

В свою очередь, почти две трети работающих россиян (62%) не собираются добавлять к праздничным выходным дополнительные дни. Среди сограждан в возрасте от 45 лет оказалось 65% таких респондентов, отмечают в SuperJob.ru.

Согласно опросу, 14% сограждан или каждый седьмой пока не знают, как поступят по данному вопросу. Ещё 13% опрошенных сообщили, что работают по сменному графику.

Опрос был проведён 24-26 октября 2022 года 1600 респондентов в возрасте от 18 лет, имеющих постоянную работу, в 361 населённом пункте РФ, во всех федеральных округах.

В этом году праздничные выходные по случаю Дня народного единства (4 ноября) выпадают на 4, 5 и 6 ноября — это пятница, суббота и воскресенье, соответственно.