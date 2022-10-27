Рядом с Новоабзаково расположен популярный горнолыжный курорт Абзаково.

Также полностью готова инфраструктура для запуска маршрута Челябинск- Сатка, отметила пресс-служба,

"У железной дороги и области много совместных проектов по развитию пассажирских перевозок и городских территорий. У нас есть и подвижной состав, и развитая инфраструктура, и интересные маршруты, знаковые места. Основная задача — связать все части в единую систему. ЮУЖД готова принимать активное участие в обеспечении транспортной доступности туристических объектов. Надеемся, на активное участие туроператоров по созданию пакетных предложений и развитию туристических перевозок на Южном Урале", — отметил заместитель начальника ЮУЖД по взаимодействию с органами власти Дмитрий Горбунов.

Как сообщалось, "РЖД" запустили прямое скоростное железнодорожное сообщение между Челябинском и Магнитогорском в ноябре 2020 года.

С 1 июля 2022 года было увеличено число скоростных электропоездов на маршруте Челябинск- Магнитогорск. Так, помимо скоростных поездов "Ласточка" N7901 "Челябинск — Магнитогорск", N7902 "Магнитогорск- Челябинск", до Магнитогорска были продлены поезда N7903 "Челябинск — Карталы" и N7904 "Карталы — Челябинск". Сначала "продленные" поезда курсировали с пятницы по воскресенье, но в связи с востребованностью маршрута с августа стали отправляться ежедневно.

Также сообщалось, что с 11 ноября планируется запустить скоростное железнодорожное пассажирское сообщение между Челябинском и Екатеринбургом.