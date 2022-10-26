"Действие всех ранее не отмененных ограничений продлевается по 31 декабря", — говорится в сообщении.

Поправки внесены в постановление № 121 от 13 марта 2020 года "О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" на основании предписания главного государственного санитарного врача по Петербургу.

Среди продленных ограничений — запрет на проведение публичных мероприятий и их посещение, если иное не предусмотрено управлением федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей по Петербургу. Также сохраняется требование дезинфекции поверхностей, проветривания и санитарной обработки помещений после каждой церемонии бракосочетания в органах ЗАГС.

Ранее было отменена большая часть пунктов постановления. Среди них запрет на присутствие во время регистрации брака более 40 человек, посещение музеев и проведение групповых экскурсий.

Заболеваемость коронавирусом в Петербурге начала расти с начала июля, когда число новых зарегистрированных случаев не превышало 250 в сутки. 19 августа ежедневный прирост заразившихся впервые с начала марта текущего года превысил 4 тыс. случаев, но вскоре показатели начали снижаться.

17 сентября показатели во второй раз с начала марта превысили 4 тыс. случаев и держались в этом диапазоне до 23 сентября. Затем заболеваемость снова пошла на спад и достигла менее 500 случаев в сутки.