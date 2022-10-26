Как подчеркивается в сообщении министерства, это решение связано с тем, что число случаев заболевания коронавирусом продолжает снижаться во всем мире, а в Катаре успешно продолжается программа вакцинации населения.

Смягчение ковидных ограничений касается не только туристов, но и жителей Катара, которые прежде должны были сдавать тесты в течение 24 часов после возвращения в страну.

Кроме того, с 1 ноября у жителей Катара и туристов не будут требовать предъявлять приложение Ehteraz для входа в общественные места. Это будет необходимо делать только при посещении медицинских учреждений.