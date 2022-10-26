"Объем инвестиций понятен, это около 1 млрд рублей. Объем культурных и праздничных мероприятий пока обсуждается на уровне администрации города", — сказал Корюков.

Он добавил, что к спортивным Играм доброй воли и юбилею Екатеринбург готовится уже давно. В рамках этого были запущены различные спортивные, транспортные и общественные объекты, в частности, трамвайная линия между столицей региона и ее пригородом Верхней Пышмой и выставочный комплекс "Экспо" возле кольцовской автомобильной развязки.

Корюков напомнил, что для участия в Играх в Екатеринбург прибудут университетские команды из стран Содружества независимых государств, Шанхайской организации сотрудничества и БРИКС. Это мероприятие призвано заменить Универсиаду, которая должна была состояться в Свердловской области, но потом ее отложили.

Игры доброй воли в Екатеринбурге должны состояться летом 2023 года. Тогда же, в августе, город будет отмечать свой 300-летний юбилей.