"По данным иранских властей, в среду во второй половине дня трое вооруженных неизвестных ворвались в мавзолей Шах-Черах и убили как минимум 20 человек, большое число людей получили ранения", — пишет агентство.

Отмечается, что сотрудники сил безопасности задержали двух боевиков по подозрению в причастности к нападению, третий все еще на свободе.

По данным агентства, нападение совершили террористы, которые воспользовались недавними беспорядками в стране для совершения теракта.

В Иране в сентябре вспыхнули антиправительственные акции протеста после смерти молодой женщины, которую задержала полиция нравов за нарушение правил ношения хиджаба. В полиции заявили, что причиной смерти стал сердечный приступ, а семья женщины настаивала на том, что у нее не было проблем со здоровьем, в частности, с сердечно-сосудистой системой.

По некоторым данным, эти беспорядки унесли жизни сотен человек.

Мавзолей Шах-Черах — одна из главных достопримечательностей Шираза, усыпальница братьев имама Резы — Ахмеда и Мухаммеда. Построен мавзолей в XIV веке. Город Шираз расположен на юге Ирана, административный центр провинции Фарс, шестой по численности населения город страны.