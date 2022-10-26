Авиапроизводитель рассчитывает поставить 375 лайнеров этой модели в 2022 году, заявил главный финансовый директор компании Брайан Вест в ходе пресс-конференции после публикации финансовой отчетности за третий квартал. Изначально компания прогнозировала, что производство 737-х в текущем году составит 500 самолетов, но затем в июле снизила прогноз до "порядка 400 лайнеров".

В то же время Boeing ожидает, что ей удастся выпускать в среднем около 30 самолетов в месяц в следующем году и что показатели производства значительно вырастут к концу текущего года.

Компания увеличила выручку в третьем квартале на 4%, однако показатель оказался хуже среднего прогноза рынка почти на $2 млрд.