Снять ограничения ранее в октябре предложил российский Минтранс, следует из переписки. Мера направлена на "формирование рынка авиатранспортных услуг в рамках Союзного государства".

Белорусский Минтранс в ответном письме предложил обсудить такую возможность в рамках форума "Транспортная неделя-2022", который состоится 14-19 ноября в Москве.

Пока же белорусское ведомство предлагает придерживаться договоренностей по частотам, достигнутых в феврале 2019 года. Согласно материалам Росавиации, тогда авиавласти двух стран решили увеличить частоту полетов на линии Москва — Минск до 63 раз в неделю для каждой стороны. Кроме того, российским перевозчикам, фактически не выполнявшим полеты по этому маршруту, были предоставлены дополнительные 7 рейсов в неделю.

Между Москвой и Минском летают российские компании "Аэрофлот" и "Победа" и белорусская "Белавиа", следует из открытых данных.