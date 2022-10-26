"Территория выбрана в качестве пилотной, так как обладает всеми предпосылками для создания главного туристического центра региона: здесь высокая концентрация исторических и природных памятников, горы и море с протяженной пляжной линией, теплый климат. Современная туристская инфраструктура, которая будет построена в рамках механизма ОЭЗ, позволит значительно повысить турпоток в Дагестан и макрорегион, в целом, улучшить инвестиционный климат республики", — тприводит пресс-служба слова министра экономического развития РФ Максима Решетникова в ходе рабочей поездки в республику.

Как отметил министр, масштабная модернизация системы ЖКХ в республике и строительство очистных сооружений в Дербенте и других прибрежных городах — еще один фактор для повышения качества жизни и отдыха в регионе.

"Уверен, создание особой экономической зоны туристско-рекреационного типа станет действенным, эффективным инструментом комплексного развития Дагестана. Серьезные налоговые льготы, предполагающие освобождение резидентов особых экономических зон от уплаты налогов на имущество и землю, а также строительство внутренней инженерной инфраструктуры, сети энергоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и дорожной сети будут способствовать развитию туристской инфраструктуры", — приводятся в сообщении слова главы Дагестана Сергея Меликова.

По итогам совещания министр дал поручение параллельно с подготовкой мастер-планов будущих курортов провести проектные работы по созданию инженерных сетей для строительства туристкой инфраструктуры.

Каспийский туристический кластер — проект по созданию рекреационной инфраструктуры на территории, прилегающей к пляжной линии вдоль городов Махачкала, Дербент, Каспийск, Изербаш. Планируется, что морской курорт в Дагестане поможет привлечь дополнительно более 200 тысяч туристов в год. Мастер-план курортной зоны в Дербентском районе будет разработан компанией Кавказ.РФ.

Как сообщалось, власти Дагестана планируют приступить к созданию нового города-курорта на Каспии в следующем году. Ранее Ростуризм сообщал о совместной с властями Дагестана проработке создания в регионе нового морского курорта. Сообщалось также, что там можно возвести комплекс на площади около 200 га с отелями на 30 тыс. номеров, что потребует до 300 млрд руб. Это позволит создать аналог Сочи с горным и морским кластерами.