"На вулкане Алаид днем в среду произошел пепловый выброс на высоту до 3 км. Шлейф распространился в восточном направлении от вулкана. В городе Северо-Курильске (о. Парамушир, Северные Курилы) пеплопад не наблюдался", — говорится в сообщении.

Запах сероводорода в городе не ощущался, угрозы для жителей нет, отмечает пресс-служба.

Как сообщалось, извержение на этом вулкане началось 15 сентября текущего года.

Алаид (высота 2339 м) — остров-вулкан, расположенный на острове Атласова (населенных пунктов там нет — ИФ) Большой Курильской гряды на расстоянии 30 км к северо-западу от острова Парамушир и в 70 км к юго-западу от Камчатки.

Алаид представляет высокую потенциальную опасность для самолетов, пролетающих над Камчаткой и Курилами, поскольку его пепловые шлейфы могут подниматься до 10-15 км над уровнем моря и простираться на сотни километров, а продолжительность извержений может превышать несколько месяцев. Последнее извержение Алаида наблюдалось в 2015-2016 годах.