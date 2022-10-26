"Конкурс является крупнейшим туристским событием, которое ежегодно объединяет сотни участников с различными видеопроектами. Во время финального этапа состоится очная презентация видеороликов участников. Их будут оценивать 15 профессиональных экспертов — журналисты, режиссеры, специалисты по брэндингу территорий", — говорится в сообщении.

Работы конкурсантов будут представлены в нескольких номинациях. Среди них, в частности, "Туристские дестинации", "Гастрономический туризм", "Историко-культурные достопримечательности", "Музеи", "Туристские маршруты", "Культурно-познавательные экскурсии", "Легенды, мифы и предания".

"По мнению губернатора Тверской области Игоря Рудени, туризм — одно из основных направлений развития малого и среднего бизнеса, экономики региона. В регионе уделяется особое внимание росту туристического потока, повышению качества услуг, развитию инфраструктуры и продвижению турпотенциала Верхневолжья", — подчеркнули в пресс-службе.

Все проекты-призеры выйдут в финал конкурса "Диво Евразии", который пройдет в Новосибирске в декабре.