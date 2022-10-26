"Установить, что граждане Украины с 1 января 2023 года осуществляют въезд в Российскую Федерацию и выезд из РФ без оформления виз по следующим действительным документам: паспорт гражданина Украины, паспорт гражданина Украины для выезда за границу, дипломатический паспорт, служебный паспорт, свидетельство о рождении для детей в возрасте до 16 лет (при условии выезда в сопровождении родителей (усыновителей), опекунов, попечителей), удостоверение личности моряка (при наличии судовой роли или выписки из нее), удостоверение личности на возвращение на Украину (только для возвращения на Украину) или удостоверение члена экипажа воздушного судна", — говорится в документе.

В МИД отметили, что принятие российской стороной зеркальных мер путем введения визового режима не окажет влияния на официальный Киев.

"Такие действия затронут рядовых украинцев, прежде всего беженцев, следующих в Россию в гуманитарных целях или спасающихся от преследований властей Украины, а также нанесут ущерб поддержанию родственных связей между гражданами России и Украины. В этой связи предлагается сохранить для граждан Украины безвизовый порядок въезда на территорию Российской Федерации", — говорится в пояснительной записке к проекту указа.

Украина ввела визовый режим с Россией 1 июля. Чтобы отправиться в страну, россияне должны оформить документы в одном из визовых центров VFS Global в восьми городах РФ – Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Калининграде, Казани, Новосибирске, Ростове-на-Дону и Самаре.