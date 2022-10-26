В этот день с 18:00 до 22:00 в музее для бесплатного посещения будут открыты экспозиции "От Руси к России", "Человек и природа", "Российское воинство"; выставки "Слесарная столица. Гравюра на металле" (из собрания Павловского исторического музея), "Рязанские народные промыслы XIX-нач. XXв. из собрания Кустарного музея Рязанского губернского земства", "Вне Земли" (к 165-летию со дня рождения К.Э. Циолковского) и другие.

Изюминкой праздника в 19:30 станет "Народное дефиле": коллекции городского костюма XIX века", в ходе которой состоится демонстрация исторических костюмов с интереснейшими рассказами об их истории. Желающие смогут принять участие в фотосессии.

Для детей в ходе "Ночи искусств" будут работать мастер-классы.

Рязанский кремль — древнейшая часть города Рязани, историко-архитектурный музей-заповедник под открытым небом, один из старейших музеев России. Расположен на высоком обрывистом холме, окруженном реками Трубежом и Лыбедью, а также сухим рвом. Является памятником архитектуры и заповедником федерального значения, входит в государственный реестр особо ценных объектов народов Российской Федерации.