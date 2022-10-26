"По оценкам туркомпаний, динамика продаж новогодних туров по России сейчас вернулась к показателям первой половины сентября, а общее число бронирований сопоставимо с уровнем прошлого года. В некоторых компаниях рост продаж оценивают в 25-30% по сравнению с тем же периодом 2021 года. Спрос начал восстанавливаться на прошлой неделе после объявления властями Москвы, Подмосковья и ряда других регионов о завершении частичной мобилизации", — рассказала она.

В то же время Крым, по словам эксперта, продолжает сталкиваться с оттоком гостей: число бронирований путевок в этот регион на зимние каникулы просело на 80% по сравнению с прошлым годом.

"Наиболее востребованы курорты Краснодарского края, Кавминводы и Подмосковье, Санкт-Петербург. Но самый высокий интерес наблюдается к горнолыжному кластеру Сочи: спрос на него сейчас выше прошлогоднего на 40%. В Красной Поляне загрузка номеров на новогодние праздники составляет 45%, это на 10% выше, чем год назад", — добавила Тюрина.

Эксперты связывают рост спроса на российские курорты со снижением доступности выездных направлений.

"Отсутствие авиасообщения со многими зарубежными странами и рост стоимости международных перелетов привели к перераспределению спроса, но летом этот эффект был не так заметен за счет предложения бюджетных зарубежных курортов, в частности, Турции", — заметила Тюрина.

Она добавила, что средний чек на пакетный тур по России сократился более чем на 10% по сравнению с прошлым годом, несмотря на рост цен в отелях.