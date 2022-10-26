"До конца 2025 года планируем завершить работы по 13 адресам, в том числе реставрацию гранитных фасадов Петропавловской крепости, реставрацию усадьбы "Уткина дача"", — сказал Беглов.

В этот перечень также включен ремонт Государственной филармонии для детей и молодёжи, зала дворца Шереметевых, театра Ленсовета.

На сохранение объектов культуры запланировано 13,6 млрд рублей. Кроме того, на реставрацию фасадов 55 исторических жилых домов за три года потратят 7,3 млрд рублей.

Ранее, в 2021 году, об аварийном состоянии гранитной облицовки Петропавловской крепости, на реставрацию которой требуется 1 млрд рублей, "Интерфаксу" сообщал директор Музея истории Петербурга Владимир Кириллов. Он указывал, что частичная реставрация фасада проводилась только в 1950-е годы.