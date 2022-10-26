В частности, в столичный аэропорт Шеремеьево полеты запланировали авиакомпании "Аэрофлот" и "Россия", во Внуково — "Победа", в Домодедово — S7 Airlines.

В Санкт-Петербург в зимнем расписании ежедневные рейсы продолжит выполнять авиакомпания "Победа", при этом перевозчик ввел дополнительные рейсы на этом направлении в период с 23 декабря 2022 года по 9 января 2023 года по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям.

"Победа" также планирует выполнять рейсы в Сочи с частотой до шести раз в неделю по понедельникам, вторникам, четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям.

Зимой из аэропорта "Гагарин" помимо Москвы, Санкт-Петербурга и Сочи можно будет улететь прямыми рейсами в Екатеринбург, Новосибирск, Нижний Новгород, Минеральные Воды, Сургут и Ереван, сообщает пресс-служба.