Цель такой меры — восстановить самоокупаемость деятельности ФГУП "Госкорпорация по организации воздушного движения" (ГК по ОрВД, подведомственно Росавиации) с учетом "значительного падения доходов", сказано в письме от 26 октября, опубликованном на сайте профсоюза. Уровень предлагаемой индексации ставок сборов не уточняется.

Помимо этого, профсоюзом предложено восстановить взимание полной стоимости аэронавигации с авиакомпаний, выполняющих полеты на Дальний Восток.

Ранее в октябре Федеральная антимонопольная служба издала приказ, по которому сборы за аэронавигационное обслуживание российских авиакомпаний с 1 ноября повысятся на 60%, для иностранных — на 40%. Новые ставки будут действовать до конца марта 2023 года, а с 1 апреля они повысятся еще на 10% — и для российских, и для иностранных перевозчиков.

Среди других предложений ФПАД — установить оплату за обслуживание полетов государственной авиации, беспилотников, учебных полетов; перенести сроки проведения медосвидетельствования диспетчеров, курсов повышения квалификации, тестирования по английскому языку.

С 2020 года ГК по ОрВД испытывает финансовые трудности. После начала пандемии COVID-19 интенсивность полетов иностранных авиакомпаний через воздушное пространство РФ сильно снизилась, тогда как доходы именно от их обслуживания исторически составляли большую часть выручки ГК. Ситуацию усугубили санкции против РФ после начала военной операции на Украине: ряд зарубежных перевозчиков приостановили полеты в Россию. Несмотря на оптимизацию расходов, накопленные денежные средства предприятия будут исчерпаны к IV кварталу 2022 года, предупреждал Минтранс. Кассовый разрыв оценивался им в 25 млрд руб.

Согласно распоряжению правительства от 15 сентября, в этом году на поддержку ГК государство выделит 15 млрд руб. При необходимости до конца года предприятие может получить дополнительное финансирование, говорилось в пояснении к документу. В проекте госбюджета на ближайшую трехлетку сказано, что в 2023 году ГК получит 10 млрд руб. в качестве поддержки в условиях санкций.