Как сообщается в пресс-релизе, за девять месяцев текущего года выручка составила 2,11 млрд фунтов стерлингов ($2,42 млрд) против 695 млн фунтов за аналогичный период прошлого года.

Скорректированный доналоговый убыток сократился на 59% — до 442 млн фунтов по сравнению с 1,07 млрд фунтов годом ранее.

Аэропорт за летний период обслужил 18 млн пассажиров, больше чем какой-либо другой крупнейший аэропорт Европы. Хитроу ожидает, что в текущем году общее число обслуженных пассажиров достигнет 60-62 млн человек, что примерно на четверть меньше числа допандемийного 2019 года.

"Препятствия от глобального экономического кризиса, война на Украине и влияние пандемии коронавируса навряд ли позволят спросу вернуться на допандемийные уровни в течение нескольких лет, за исключением пиковых сезонов", — говорится в сообщении.

В то же время администрация Хитроу подтвердила, что снимет ограничения для пассажиропотока 30 октября. Эти ограничения были введены в июле и должны были быть сняты 11 сентября, но в августе руководство аэропорта продлило их до 29 октября, чтобы избежать перебоев в работе и отсрочки рейсов из-за нехватки сотрудников.

Аэропортом Хитроу владеют Qatar Investment Authority, China Investment Corp., испанская Ferrovial SA и ряд инвестфирм.