При этом 60,3% доходов были получены за счет сдачи номеров, 27,6% — от услуг общепита, 3% — за счет оказания лечебных и оздоровительных услуг, 9,1% — от других услуг.

В январе-сентябре туристы в Азербайджане совершили 2 млн 46,5 тыс. ночевок в гостиницах (рост в 1,5 раза). При этом основное число ночевок пришлось на гостиницы Баку — 53%.

При этом число ночевок граждан Азербайджана в гостиницах составило 1 млн 15,1 тыс. (спад на 7,7%), что составляет 49,6% от общего числа ночевок.

Согласно статданным, число ночевок иностранцев и лиц без гражданства в гостиницах увеличилось в 4,3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составило 1 млн 31,4 тыс. (50,4% от общего количества ночевок).

Из общего числа иностранных туристов 19,7% составляли граждане Саудовской Аравии — 11,9%, РФ — 11,2%, ОАЭ — 10%, Турции — 8,2%, Кувейта — 4,3%, Израиля — 4,1 %, Индии — 3,9%, США — 3,4%, Великобритании — 3,1%, Пакистана — 2,3%, Казахстана — 1,6%, Катара — 1,5%, Германии — 1,4%, Грузии — 1,1%, Италии — 1,1%, Ирана — 1%, Омана — 0,9%, Китая — 0,7%, Нидерландов — 0,6%, Украины — 0,6%, других стран — 18,1%.

Вместе с тем, иностранцы и лица без гражданства провели 78,3% ночевок в Баку, в Габале — 8,1%, в Губе — 4,4%, в Гусарах — 3,6%, в Нафталане — 2,4%.

За отчетный период средний уровень загрузки отелей по республике составил 16,3% против 11,2% годом ранее, в том числе по Шабрану — 89,6%, Нафталану — 37,5%, губе — 30,4%, Ленкорани — 25,9%, Бейлагану — 25,7%, Губе — 26,5%, Баку — 23,6%, Габале — 21,8%.

В 2020-2021 годах в Азербайджане действовали определенные ограничения на деятельность гостиниц в связи с COVID-19. Со второй половины 2021 года эти ограничения стали сниматься, и в настоящее время все гостиницы и отели в стране работают без ограничений.

Как сообщалось ранее, доходы гостиниц и учреждений гостиничного типа в Азербайджане в 2021 году составили 209,2 млн манатов ($123 млн), что на 79,1% выше показателя 2020 года.