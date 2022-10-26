"Выставка продолжает знакомить северян с личностью первого российского императора, погружая гостей музея в атмосферу его любимого дворца. Здесь можно увидеть убранство и описание помещений: лакового и морского кабинетов, парадного зала, кухни, спальни Петра и картинных галерей", — говорится в сообщении.

Визуальный ряд экспозиции дополняется ландшафтным компонентом — аллюзией на тему барочного сада, историческими предметами и фактами из жизни Петра.

Выставка организована Государственным музеем-заповедником "Петергоф" в рамках празднования 350-летия со дня рождения Петра I и входит в масштабную программу мероприятий Ассамблеи петровских музеев России. Посетить экспозицию можно будет до 5 декабря.