Согласно опубликованному на сайте омского аэропорта зимнему расписанию, которое будет действовать с 30 октября по 25 марта, авиаперелеты в Гоа начнут осуществляться с 15 ноября.

При этом отмечается, что расписание является рекламным и в нем возможны изменения.

Также зимой из Омска можно будет улететь в Анталью (Турция), рейсы будет осуществлять Turkish Airlines. Среди других международных направлений в расписании значатся направления в Астану (Казахстан), Ош (Киргизия) и Наманган (Узбекистан).

Внутри страны из Омска по-прежнему остается доступно более 20 направлений, в том числе рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Уфу, Новосибирск, Сургут, Ханты-Мансийск, Кемерово, Красноярск, Тюмень, Новокузнецк, Нижневартовск, Волгоград, Барнаул, Челябинск, Иркутск, Абакан, Казань, Салехард, Екатеринбург и Новый Уренгой.