Полеты выполняются на самолетах Embraer 195, рассчитанных на перевозку 125 человек (9 мест бизнес-класса и 116 мест эконом-класса). До настоящего времени прямых регулярных рейсов между этими городами не было.

Рейс по маршруту Минск — Туркменбаши — Минск авиакомпания будет выполнять по вторникам один раз в две недели.

Из всех городов Туркмении "Белавиа" ранее летала только в столицу — Ашхабад, но из-за пандемии коронавируса в марте 2020 года полеты были приостановлены.

Turkmenportal также сообщает, что с 15 октября авиакомпания "Туркменистан" возобновила прямые рейсы по маршруту Ашхабад — Минск — Туркменбаши. Самолеты летают один раз в неделю по субботам.

Как сообщалось ранее, Туркмения в марте 2020 года приостановила международное авиасообщение в связи с пандемией коронавируса. Летом 2022 года авиакомпания "Туркменистан" возобновила регулярные авиарейсы в Казань и Москву, а также в ОАЭ (Дубай) и Германию (Франкфурт). С 5 октября перевозчик возобновил рейсы в Турцию (Стамбул).

С 17 октября этого года российская авиакомпания S7 Airlines возобновила регулярное авиасообщение из России в Туркмению. Полеты выполняются по маршруту Москва — Туркменбаши — Москва на лайнерах Airbus A320 раз в неделю по понедельникам.