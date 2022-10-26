"Не реализацию программы "Развитие туризма" закладываем на три года 6,3 млрд рублей", — сказал он.

Беглов отметил, что Петербург вошел в тройку самых популярных туристических направлений по программе осеннего кэшбека.

По его словам, с начала года к текущему моменту вклад отрасли в городскую экономику превысил 215 млрд рублей.

Как сообщалось, по состоянию на середину октября Петербург посетили 6,4 млн туристов. Власти прогнозируют, что по итогам года турпоток составит не менее 7 млн человек. До пандемии коронавируса, в 2019 году, Петербург принял 10,5 млн туристов.