"Из-за отказов банков Турции и других стран принимать карты "Мир" туроператоры заметили новый всплеск интереса к турам за рубеж для оформления карт иностранных платежных систем. По оценкам туроператоров, спрос вырос примерно на 20% — значительно меньше, чем летом, когда туроператоры получали по 100-200 заявок в неделю на карточные туры, но оживление на рынке есть", — говорится в сообщении.

Как отмечают в ассоциации, помимо проблем с "Миром" на спрос влияет и то, что некоторые страны Евросоюза начали требовать для оформления виз карточки европейских банков. Кроме того, такие карты нужны часто путешествующим бизнесменам, тем, кто отправляется за рубеж для работы или лечения.

"На спрос влияет и расширение географии прямых рейсов в зарубежные страны, где пока не принимают российские карты "Мир", а также возросший интерес к длительным турам за рубеж. Как говорят туроператоры, путешественники хотят получить работающие по всему миру банковские карты, чтобы свободно распоряжаться своими денежными средствами в любой стране", — сообщает АТОР.

Лидером по числу поездок за картами, по данным АТОР, сейчас стала Армения. Тур туда обойдется от 50 тыс. рублей на двоих без перелета. В Узбекистане, куда летом совершалось больше всего поездок, условия оформления карты заметно усложнились. Стоимость туров в Ташкент также начинается от 50 тыс. рублей на двоих без перелета. Помимо этих стран туроператоры предлагают туры за картами в Казахстан, Киргизию, Белоруссию и Сербию.

Как сообщалось, в сентябре все пять турецких банков, работавших с российской картой "Мир", приостановите сотрудничество с платежной системой из-за опасения санкций со стороны Минфина США. В сентябре-октябре работу с картой приостановили часть банков Киргизии, Узбекистана, Армении, Таджикистана, Казахстана.