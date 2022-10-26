"Минтрансом проведен отбор для предоставления субсидий из бюджета Омской области на осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров на территории России. Победителем стала авиакомпания Red Wings. Размер предоставляемых субсидий составляет 18,5 млн рублей", — говорится в сообщении.

Авиакомпания выполняет три субсидируемых рейса: Екатеринбург — Омск — Екатеринбург, Казань — Омск — Казань, Минеральные воды — Омск — Минеральные воды.

За счет субсидирования этих маршрутов из областного бюджета омские пассажиры смогут покупать билеты по более выгодной цене, отмечает пресс-служба министерства.