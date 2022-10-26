"26 октября в Крыму ожидаются дожди, местами сильные, усиление ветра до 15-20 м/с. Выход в море, горнолесную местность, нахождение вблизи деревьев , русел рек опасны для жизни", — говорится в сообщении.

Также в МЧС предупредили о возможных подтоплениях низменных участков.

В сообщении Крымского гидрометцентра о штормовом предупреждении уточняется, что сильные локальные дожди ожидаются на полуострове утром и днем, а юго-западный ветер сменится северо-западным силой 15-20 м/с.

Работа Керченской паромной переправы между портами "Крым" и "Кавказ", запущенной из-за ЧП на Крымском мосту, зависит от погоды — паромное сообщение возможно при силе ветра менее 15 м/с.

В последний раз работа переправы из-за шторма останавливалась 20 октября.