Землетрясение произошло в ночь на среду. Магнитуда составила 6,4. Подземные толчки сильнее всего ощущались в регионе Лусон на севере Филиппин, в частности в столице страны Маниле.

Около 30 человек пострадали. Сообщается о повреждении ряда зданий. В провинции Северный Илокос обрушился потолок в больнице, пациентов эвакуировали. В нескольких городах провинции Кагаян жители остались без электричества.

В июле этого года землетрясение магнитудой 7 произошло на севере Филиппин и привело к сходу оползней. Пять человек погибли, десятки пострадали.