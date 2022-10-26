"Свердловская область предложила развитие медицинского и образовательного туризма. Лечебные учреждения Среднего Урала имеют высокий уровень компетенций в области онкологии, протезирования и других направлений. Также Уральский федеральный университет готов принять студентов из Таджикистана для подготовки компетентных специалистов в сфере туризма", — говорится в сообщении ведомства.

В департаменте уточнили, что Таджикистан также ждет к себе свердловских туристов. Например, местный курорт "Оби-Грам" имеет высокие компетенции по восстановлению функций опорно-двигательного аппарата. Санаторий "Шохамбари" предлагает широкий перечень процедур для лечения и реабилитации.

Соглашение о сотрудничестве между Таджикистаном и Свердловской областью действует с 2004 года. С 2009 года в Екатеринбурге работает таджикское генеральное консульство.