"26 октября в музее-заповеднике "Усадьба Мураново имени Ф.И. Тютчева" открывается традиционная выставка "Поэзия мурановских пейзажей". Она пройдет уже в 11-й раз", — говорится в сообщении.

В нем отмечается, что в экспозиции будет представлено более 50 картин авторов, работавших в Мураново в этом году, и мастеров, чьи произведения уже вошли в основное собрание музея.

В рамках выставки пройдут кураторские экскурсии, мастер-классы для детей и взрослых.

Выставка будет работать до 4 декабря 2022 года. На все программы можно купить билет по "Пушкинской карте", добавили в ведомстве.