Маршрут начинается около деревни Юкки на берегу Тохколодского озера, внесенного в список охраняемых объектов ЮНЕСКО, и проходит по хвойным холмистым ландшафтам с перепадами высот до 10 метров.

"На маршруте обустроены зоны отдыха, навигационные указатели, интерактивные панно с информацией о животных и растительном мире территории. Маркировка маршрута выполнена в едином для всех экотроп региона стиле", — говорится в сообщении.

Это 32-я экологическая тропа в Ленобласти в рамках проекта "Тропа 47". До конца 2022 года в регионе планируется открыть 37 маршрутов, а к 2024 году в регионе будет 47 экотроп.