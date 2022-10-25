Получателями субсидий стали 19 предпринимателей. При этом они вложат более 300 млн рублей собственных средств. Новые объекты размещения появятся в Ловозере, Кандалакше, Териберке, Мончегорске, Кильдинстрое, Мурмашах, Титовке, Полярных Зорях, а также на территории Кольского и Терского районов.

Еще 26 компаний получили поддержку на реализацию проектов, которые связаны с приобретением туристического оборудования и снаряжения.

Также суммарно 15,5 млн рублей получат три субъекта туриндустрии по итогам конкурсного отбора предпринимательских инициатив. Эти средства будут использованы для модернизации плавательных бассейнов в Мончегорске и Апатитах.