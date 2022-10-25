"Всего за три квартала 2022 года Московскую область посетили 18,9 млн туристов, что на 7,6 млн туристов больше, чем за аналогичный период прошлого года", — отметили в ведомстве.

За аналогичный период прошлого года регион посетили 11,3 млн человек. Таким образом, число туристов увеличилось на 67%.

"Активность внутреннего туризма отмечается с середины весеннего сезона и продолжается весь летний сезон. Наибольшее число внутренних туристов наблюдается в июне и августе", — добавили в министерстве.

Наиболее популярными направлениями стали Сергиев Посад, Одинцово, Дмитров и Коломна.