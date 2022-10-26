"Первые рейсы из Москвы на Пхукет, которые выполняет авиакомпания SCAT со стыковкой в Казахстане, улетают загруженными на 100%. Сто туристов прилетели на тайский остров во вторник. В среду из Москвы отправился первый рейс во Вьетнам, все 60 мест также раскуплены", — рассказали в FUN&SUN.

Как отметили в компании, перелеты на блоках мест в Таиланд и во Вьетнам осуществляются четыре раза в неделю со стыковкой в Алма-Ате. Полетная программа в Таиланд запланирована до 23 марта 2023 года, а во Вьетнам (Камрань) – до 22 марта с вылетами два раза в неделю.

Стоимость путешествия в Таиланд начинается от 85 тыс. рублей на человека при двухместном размещении в гостинице 4* на 10 ночей.

Отдохнуть на вьетнамском курорте Нячанг можно от 77 тыс. рублей на человека при двухместном размещении на 11 ночей в отеле 3*.