"Наша блочная полетная программа на крыльях AZUR air стартует 11 ноября. С 23 ноября вылеты планируются дважды в неделю – по средам и субботам. В стоимость авиаперевозки включены багаж (10 кг) и ручная кладь (5 кг). Время вылета из Москвы – в 2:25. из Гоа – в 14:35 по местному времени. Время в пути составит меньше 8 часов", — рассказали в компании.

В Coral Travel добавили, что отправиться в Гоа туристы смогут и на регулярных рейсах "Аэрофлота" – национальный перевозчик возобновляет рейсы в курортный регион Индии 2 ноября.

"Пакетные туры уже представлены в нашей системе бронирования. Отели можно выбрать как на юге, так и на севере штата. Тур на первом рейсе 11 ноября с двухместным размещением в отеле 3* Camelot Fantasy Resort на пляже Бага в Северном Гоа обойдется от 46,1 тыс. рублей на человека. Аналогичный отдых в Южном Гоа в отеле 3* The Byke Old Anchor обойдется от 52 тыс. рублей на человека, в отеле 4* La Grace — от 57,4 тыс. рублей", — рассказали в компании.

Авиасообщение с Индией было прервано в марте 2020 года из-за пандемии коронавируса. С ноября 2021 года страна начала пускать иностранных туристов, но вскоре снова закрыла въезд без карантина из-за вспышки заболеваемости новым штамом ковида "омикрон". Сейчас, как напомнили в пресс-службе Coral Travel, для въезда в Индию россиянам нужны загранпаспорт, действительный не менее 6 месяцев со дня въезда, а также виза, с оформлением которой помогают туроператоры.

Гоа – штат на юго-западе Индии, самый маленький в стране. Его западное побережье омывается Аравийским морем, здесь расположены популярные у зарубежных туристов курорты и отели. Помимо пляжного отдыха Гоа предлагает интересную экскурсионную программу, так как здесь сохранилось множество архитектурных памятников и церквей XVI-XVII века, когда штат был колонией Португалии. Старый Гоа называли городом церквей.

Высокий туристический сезон в Гоа продолжается с ноября по февраль, в это время здесь выпадает наименьше количество осадков.