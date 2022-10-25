Рельсовый автобус будет отправляться ежедневно. Время в пути составит 3 часа 56 минут. В ходе следования предусмотрено 6 остановок — о.п. 236 км, станции Аргаяш, Кыштым, Верхний Уфалей, Полевской, о.п. Первомайская.

"Состав будет отправляться из Челябинска ежедневно в 06:50, прибывать в Екатеринбург в 10:46 местного времени. Отправление из Екатеринбурга ежедневно в 18:07, прибытие в Челябинск в 22:04 местного времени", — говорится в сообщении.

Рельсовый автобус "Орлан" оборудован климатической установкой с системой очистки и обеззараживания воздуха, адаптирован для нужд маломобильных пассажиров.

"Орлан" используется для пассажирских перевозок на неэлектрифицированных участках железных дорог, отмечается в пресс-релизе.

Как сообщалось, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава Челябинской области Алексей Текслер подписали на международной промышленной выставке "Иннопром-2022" в Екатеринбурге соглашение о развитии сотрудничества в сфере организации транспортного обслуживания населения в регионах, в том числе, в развитии пассажирских перевозок в пригородном железнодорожном сообщении.

Расстояние между Екатеринбургом и Челябинском составляет порядка 200 км, время в пути автотранспортом занимает около трех часов.