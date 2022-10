"По нашим ожиданиям, доля российского рынка со временем станет довольно высокой, на уровне 35-40%. Этому определенно будет способствовать прямое авиасообщения не только из Москвы, но и других регионов России, а также рост интереса российского туриста к Узбекистану в целом. В том числе уже сейчас мы наблюдаем достаточно высокий спрос среди корпоративного сегмента к проведению деловых мероприятий в Самарканде", — сообщил журналистам генеральный директор УК Silk Road Samarkand Артем Егикян.

Отвечая на уточняющий вопрос "Интерфакса", он отметил, что в настоящее время доля бронирований в туркомплексе из России составляет около 30% от общего числа при загрузке отелей комплекса от 25 до 50%, при этим на первую неделю ноября в комплексе уже забронировано более 45% мест.

Фото: Интерфакс / Олег Санников

"Но стоит отметить, что такая доля бронирований обусловлена участием российских делегаций в различных межгосударственных мероприятиях, которые принимает и проводит Республика Узбекистан. В разрезе индивидуальных бронирований доля российских туристов пока невысокая, хотя в отдельные дни доля российских туристов у нас доходила до 70%", — сказал генеральный директор УК.

По его словам, ранее туристы в Самарканде традиционно останавливались на день-полтора, в том числе потому, что в городе не было объектов размещения уровня 5* и не хватало отелей уровня 4*.

"Сейчас мы ставим перед собой задачу "задержать" туриста минимум на три ночи, и по анализу первых месяцев нашей работы мы видим, что уже есть группы туристов, которые останавливаются на более длительное время", — сказал Егикян.

Фото: Интерфакс / Олег Санников

Он подчеркнул, что всего за январь-сентябрь 2022 года Узбекистан посетило около 3,6 млн туристов, в том числе 293 тыс. человек из России (8% от общего числа).

"Самыми популярными месяцами для посещения Узбекистана среди россиян оказались июль, август и сентябрь, в среднем приезжало порядка 50 тыс. туристов в месяц", — сказал генеральный директор УК Silk Road Samarkand.

До конца года УК Silk Road Samarkand планирует открыть представительские центры в Москве и Санкт-Петербурге.

Фото: Интерфакс / Олег Санников

"Мы планируем открыть представительские центры в Москве и Санкт-Петербурге в ближайшие два месяца, до конца года. Также мы сейчас заключаем договоры с ключевыми туроператорами России, чтобы в кратчайшие сроки быть представленными на российском рынке", — сказал Егикян.

По его словам, в настоящее время гости могут забронировать проживание в туркомплексе напрямую через сайт комплекса, онлайн-туроператоров, Booking.com и Expedia, а оплатить в том числе и при заселении.

Как сообщалось, туристический комплекс Silk Road Samarkand открылся 23 августа. В него входят восемь отелей международного уровня. Из них два отеля – пятизвездочные, два – четырехзвездочные, а также Wellness Park Hotels из четырех бутик-отелей – оздоровительных центров, которые откроются в ближайшее время. Отель Samarkand Regency Amir Temur 5* первым в Центральной Азии вошел в ассоциацию ведущих отелей мира – The Leading Hotels of the World, а отель Silk Road by Minyoun 5* стал первым отелем китайской сети в Узбекистане.

Фото: Интерфакс / Олег Санников

Также на территории комплекса расположены крупнейший в Центральной Азии конгресс-центр вместимостью до 3,5 тыс. человек, в котором проходил 22-й ежегодный саммит глав государств Шанхайской организации сотрудничества, историко-этнографический парк "Вечный город", созданный по проекту известного художника современного Узбекистана Бобура Исмоилова, и гребной канал.

Две трети из 260 гектар территории комплекса занимает крупнейший в Центральной Азии парк. В парке высажены 50 тыс. роз, 30 тыс. деревьев и сотни тысяч кустарников из Германии, Бельгии, Италии и Голландии, в том числе пять видов сакуры, магнолия, бамбук, ива. Гости смогут увидеть 10 тыс. местных растений: лучшие сорта яблок, винограда, граната, тутовника, а также сливовых, персиковых и абрикосовых деревьев.

Общая стоимость проектирования и строительства комплекса составила $580 млн.

Самарканд основан в VIII веке до нашей эры. Около 2 тысяч лет он был важным пунктом на Великом шелковом пути между Китаем и Европой и одним из главных научных центров Востока. В XIV веке был столицей империи Тамерлана. От этого периода в городе сохранились наиболее значимые исторические памятники.