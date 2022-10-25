Рейсы будут выполняться с 4 декабря раз в неделю.

Вылет из Минеральных Вод по воскресеньям в 23:05, посадка в Самарканде в 4:05 понедельника. В обратном направлении вылет из Самарканда в 5:05 в понедельник, посадка в Минводах в 6:20.