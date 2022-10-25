"Цели проекта: изучить способы реализации продукции производителей ковров, оценить возможности развития промысла и предложить решения для того, чтобы организовать массовое производство и сделать дагестанские ковры популярным и доступным брендом. В ходе экспедиции 8 студентов со всей страны посетят Хивский, Табасаранский, Дербентский районы, где познакомятся с процессом создания ковровых изделий", — говорится в сообщении.

Министр по туризму и народным художественным промыслам Дагестана Эмин Мерданов рассказал студентам о том, как развиваются ковроткачество и другие промыслы в регионе, затронул вопросы сохранения ремесел.

"Через изделия народных художественных промыслов, через те же ковры, турист знакомится с культурой, бытом нашего народа. Если раньше турист приезжал отдохнуть на берегу Каспийского моря, то сейчас он часто посещает горные аулы и районы республики с целью ознакомления с укладом жизни дагестанцев. В этом народные промыслы играют очень важную роль и тесно связаны с туризмом", — цитирует пресс-служба Мерданова.

По его словам, в развитии ремесел необходимо изучать успешные практики других регионов и стран.

В завершение встречи Мерданов провел экскурсию в фойе министерства и показал студентам экспозицию народных художественных промыслов Дагестана и рассказал, как изготавливаются изделия.