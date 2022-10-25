Запись о внесении компании в реестр САР была сделана 21 октября. Основным видом деятельности общества является холдинговая деятельность.

По данным ЕГРЮЛ, до редомициляции компания была зарегистрирована в Люксембурге с наименованием Azimut Group SARL. Учредителями МКООО являются московское АО "Юнити холдинг" (95%) и люксембургская Gleden Capital SARL (5%).

Руководителем МКООО выступает Максим Бродовский, который также является гендиректором гостиничной сети Azimut Hotels.

АО "Юнити холдинг" зарегистрировано в марте 2022 года, учредителем и руководителем компании выступает Елена Вайдман, которую СМИ также связывают с Azimut Hotels.

Azimut Hotels объединяет более 60 отелей и санаториев в 50 городах России и за рубежом с общим фондом более 11 тыс. номеров. По данным из открытых источников, гостиничной сетью владеет бизнесмен Александр Клячин.