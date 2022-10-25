"Мы не должны устраивать праздники в то время, когда наши солдаты рискуют своими жизнями на фронте. В связи с этим с главой республики Сергеем Аксеновым приняли решение в этом году не использовать бюджетные средства на праздничные мероприятия и украшения в честь Нового года", — написал Константинов в своем телеграм-канале.

Он допустил, что муниципальные образования могут предусмотреть некие мероприятия за счет предпринимателей и общественников, но не более чем украшение ёлки.

Константинов в то же время пообещал, что депутаты и попечители поздравят с наступающим праздником детей в детсадах, школах и больницах.

Спикер крымского парламента также не рекомендовал предпринимателям устраивать развлекательные мероприятия.

"Что касается предпринимателей, для них нет никаких ограничений, кроме моральных. Конечно, можно провести увеселительные мероприятия, но перед этим стоит задуматься, насколько это уместно в то время, когда рядом погибают наши солдаты, наши соотечественники, сограждане", — написал он.

Константинов уточнил, что средства, запланированные на подготовку к празднованию Нового года, будут перенаправлены на другие нужды, но не конкретизировал их.