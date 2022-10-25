Оба туриста 2003 года рождения, один из них — житель Сочи, другой — Челябинской области. На данный момент спасатели разыскивают пропавших непосредственно в русле реки Медовеевки и в ее окрестностях в сторону горы Ачишхо.

С воздуха их ищут с помощью вертолета Ка-32, который также высадил группу спасателей ЮРПСО в горно-лесную местность.

"Спасатели высадились из вертолёта в районе горы Сапун. В связи с тем, что места для приземления не было, сотрудники МЧС спускались с борта воздушного судна с применением альпинистского снаряжения", — говорится в сообщении.