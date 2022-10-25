"В связи с необходимостью стимулирования притока иностранных туристов из ближнего и дальнего зарубежья и их финансовых трат в городах, расположенных в регионах, география проекта постановления расширена за счет участия ряда субъектов: Амурской области, Иркутской области, Забайкальского края, Красноярского края. Утверждаемый проектом постановления в новой редакции перечень мест размещения оказания услуги tax free состоит из приграничных зон с КНР (в прошлом году и первой половине 2022 г. доля покупок граждан КНР по чекам tax free составила около 40%)", — говорится в пояснительной записке к документу.

"Полагаем, что в связи с закрытием воздушного пространства ряда европейских государств для российских самолетов и соответствующей контрсанкцией со стороны Российской Федерации необходимо расширять туристический поток в данном направлении", — отмечают авторы изменений, добавляя, что "наземные границы обычно, по опыту других стран, имеют более активный оборот, особенно в приграничных зонах на товар, который интересен путешествующим".

В Минпромторге также указывают, что граждане Китая активно используют при оплате покупок работающие в РФ платежные системы UnionPay и Alipay. "Тогда как граждане из иных государств используют в основном платежные системы MasterCard и Visa, которые не могут быть использованы на территории Российской Федерации, что затрудняет эффективность реализации пилотного проекта", — подчеркивают в министерстве.

Пилотный проект по компенсации иностранцам НДС при вывозе товаров за пределы таможенной территории ЕАЭС действует с 2018 года и с тех пор ежегодно продляется. Недавно Минпромторг выступил с предложением продлить эксперимент до конца 2023 года.

Сейчас эксперимент проводится в 16 регионах — Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской, Калининградской, Новгородской, Нижегородской, Ростовской, Волгоградской, Самарской, Свердловской областях, Краснодарском, Хабаровском, Приморском краях, Татарстане и Мордовской республике.