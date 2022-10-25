"С начала 2022 года свыше 1,7 млн жителей и гостей Подмосковья стали посетителями государственных музеев региона. Лидером по посещаемости стал музей "Новый Иерусалим", гостями которого стали 442 тысячи человек, что на 103 тыс. человек больше аналогичного периода 2021 года" — цитирует вице-губернатора Московской области Ирину Каклюгину пресс-служба.

По ее словам, музей-заповедник А.С. Пушкина посетили 203 тыс. человек, Государственный мемориальный музыкальный музей-заповедник П.И. Чайковского — 172 тыс.

В Московской области на сегодняшний день насчитывается более 100 музеев: 14 областного подчинения, 57 муниципальных, четыре — федеральных, а также частные музеи, добавили в ведомстве.